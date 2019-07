O que a fotografia com Boris diz sobre a rainha Isabel II

Boris Johnson foi esta quarta-feira convidado pela rainha Isabel II a formar governo, tornando-se o novo primeiro-ministro britânico. A fotografia oficial foi revelada pouco depois, com os media britânicos atentos a todos os pormenores.

A mala que é uma aliada

A rainha Isabel II tem sempre uma mala consigo – a mesma há mais de 60 anos e que surge na imagem. Manteve-a no braço enquanto apertou a mão a Boris Johnson, e caso não tenha gostado muito da conversa, foi com ela que o transmitiu.

Como? Se estivesse a mudar a mala de uma mão para a outra, estaria pronta para acabar com a conversa e seria resgatada por algum membro da sua equipa. Se a colocasse na mesa, desejaria que a conversa terminasse em cinco minutos. Caso a peça estivesse no chão, queria que a tirassem de lá rápido.

Porém, em casos de maior urgência, Isabel II rodaria o seu anel de casamento no dedo e seria logo retirada.

A arrumação das fotografias dos netos

Os media britânicos analisaram as molduras em cima das mesas na sala onde Isabel II recebeu Johnson, dando destaque à arrumação.

A moldura com a fotografia dos duques de Sussex surge à frente e tapa a fotografia de William e Kate, indicam.

Como Isabel II resiste ao calor

No Reino Unido, tem-se vivido uma grande onda de calor com temperaturas até aos 40ºC e sensação térmica de 44ºC, devido à humidade - e a monarca não é imune.

Por isso, foi com humor que os internautas brincaram com outro pormenor na imagem: o da ventoinha Dyson ao canto, junto a uma mesa. Custa cerca de €616, segundo o jornal The Sun.

A quebra de protocolo

A fotografia não o revela, mas soube-se que pouco depois de reunir com a rainha Isabel II, Boris Johnson revelou algo que ela lhe tinha dito.

Segundo a imprensa britânica, foi criticado e avisado pela sua equipa depois de o fazer. É proibido revelar o que é dito nas audiências com a monarca britânica.

"Não sei por que razão alguém quereria o trabalho", brincou a rainha. Afinal, Boris Johnson terá que resolver o processo do Brexit – e garante que a saída da UE acontecerá com, ou sem acordo.