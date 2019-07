Os momentos mais cómicos de Boris Johnson

"Se qualquer outro político noutra parte do mundo tivesse ficado preso num slide seria um desastre. Para Boris, é um triunfo absoluto." Estávamos em 2012 e estas foram as palavras de David Cameron, então primeiro-ministro, sobre o então maior de Londres, Boris Johnson. Surgiram depois de Boris ter ficado pendurado num slide, num evento promocional dos Jogos Olímpicos de Londres. "Está a correr bem... Tragam-me uma escada", pediu o então autarca.





Johnson prepara-se agora para ser o próximo no cargo que Cameron então desempenhava, sucedendo a Theresa May na liderança do Partido Conservador e como primeiro-ministro. Conquistou mais do dobro dos votos de Jeremy Hunt, o seu opositor.

O momento de 2012 foi um entre vários. Mas Johnson também se tornou mais conhecido com a sua participação no programa de sátira da BBC Have I Got News For You – onde se destacava o seu humor. Esta terça-feira, no Twitter oficial do programa, não faltaram brincadeiras com o novo líder do Partido Conservador.



Live scenes as Boris tries to remove Theresa May from Downing Street: pic.twitter.com/7TVWcLW4Bz — Have I Got News For You (@haveigotnews) July 23, 2019

Em 2016, Johnson também foi filmado a "beijar" um peixe num mercado de Essex. Foi no último dia de campanha antes do referendo que ditou a saída – ainda por acontecer – do Reino Unido da União Europeia e sob o mote "Saída: Salvem o peixe britânico".



Boris Johnson trying to kiss a fish pic.twitter.com/MlHycLEDjJ — Adam (@AdamBantfield) June 22, 2016

Também neste ano recorreu a uma peça de lingerie feminina, chamada "French knickers" (cuecas francesas) e semelhante a um par de calções para frisar que o Reino Unido exportava uma peça com nome francês, para França.

No ano anterior, correram mundo as fotografias em que sem querer derrubou um rapaz de dez anos no Japão, durante um jogo de râguebi.





Este mês, já usou salsichas ao pescoço para promover empresas:





Segundo a Reuters, a excentricidade de Boris Johnson agrada aos britânicos, que o consideram a antítese dos políticos aborrecidos. A sua capacidade de entreter os seus fãs podia agora levá-lo a Downing Street. O certo é que amanhã, dia 24, deverá ser convidado a formar Governo por Isabel II. O seu primeiro primeiro-ministro foi Winston Churchill - o herói de Johnson e sobre quem escreveu uma biografia.