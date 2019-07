A partir de 30 de julho, o rapper norte-americano A$AP Rocky será julgado por agressão na Suécia, onde se encontra detido há cerca de três semanas. O músico é acusado de envolvimento numa rixa de rua com mais dois homens no centro de Estocolmo. Encontrava-se na cidade para participar no festival Smash.

Rakim Meyers (o nome verdadeiro do rapper) diz estar inocente e ter sido provocado. Caso seja condenado, pode enfrentar uma pena de até dois anos de prisão.

Mais de meio milhão de pessoas assinaram uma petição a pedir a libertação de A$AP Rocky – entre elas, Nicki Minaj e Post Malone.

Até Donald Trump apelou ao primeiro-ministro sueco, Stefan Lovfen, que libertasse o rapper. No entanto, o chefe de governo da Suécia garantiu que não ia interferir com a Justiça.

O procurador Daniel Suneson confirmou ter encetado os procedimentos criminais contra o rapper, por suspeitas de agressão, apesar das alegações de provocação e autodefesa.

"O artista foi quem atirou a vítima ao chão e depois, com outros dois suspeitos, lhe deu pontapés e golpes. Foi usada uma garrafa durante a agressão de que resultaram cortes nos braços e orelha do queixoso", afirmou Suneson.

Nada se sabe sobre a vítima, só de que precisou de um intérprete de persa.

A$AP Rocky vai dar-se como inocente. Antes de ser preso, publicou no Instagram vídeos da alteração, dizendo que os dois outros detidos tinham seguido a sua equipa e que não queria problemas.





O rapper teve que cancelar vários concertos da turnê na Europa.