O príncipe George de Cambridge faz 7 anos, esta quarta-feira, 22 de julho, e as celebrações vão ser muito restritas. O filho mais velho dos duques de Cambridge não vai ter uma grande festa de aniversário, não só por causa da pandemia, mas também porque os príncipes William e Kate pretendem que os filhos sejam crianças com vidas normais e por isso nunca quiseram festas aristocráticas e extravagantes. O terceiro na linha de sucessão ao trono britânico, a seguir ao pai, William, e ao avô, Carlos, vai celebrar o seu aniversário na residência de Norfolk, onde se encontra desde o início do confinamento.





Na companhia dos pais e dos irmãos, o futuro rei de Inglaterra apaga as sete velas na casa de campo da família real. Já os aniversários dos irmãos também foram celebrados em confinamento – Charlotte fez 5 anos em maio e Louis fez 2 em abril. A tradição mantém-se com as clássicas fotografias de Kate Middleton, "fotógrafa oficial" nos aniversários dos pequenos príncipes.