Sandringham, a cidade onde morreu o rei George VI, pai de Isabel II, é mais uma vez o cenário da festa de Natal da família real britânica, que este ano conta com a presença da mãe de Meghan Markle entre os convidados.

Algumas das tradições natalícias são conhecidas – como o discurso televisivo da monarca ou a ida à missa em família – e agora mais detalhes foram tornados públicos. O ex-chef de Isabel II revelou os gostos e preferências da líder da Commonwealth para a festa e não será de espantar que o requinte e a tradição se juntem.

Segundo Darren McGrady, citado pelo El Pais, Isabel II escolhe, tal como grande parte dos seus compatriotas britânicos, o peru para prato principal do jantar de dia 25 de Dezembro, sendo a sobremesa também ela tradicional. "Depois de ir à igreja, a família real desfruta de um banquete que inclui salada com camarão ou lagosta e peru assado com todas as guarnições tradicionais, como nabo, cenoura e couve-de-Bruxelas. A sobremesa é o pudim de Natal com manteiga de brandy ", revelou.