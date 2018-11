Durante quatro anos, Wojciech Janowski jurou ser inocente. Agora, confessou o crime. Mas garante que não foi pela fortuna.

"Peço desculpa à Sylvia e às minhas filhas", disse Wojciech Janowski, ex-cônsul da Polónia no Mónaco, sentado no banco dos réus, a olhar para a que foi sua mulher durante três décadas e de quem teve duas filhas. Ele foi condenado, na semana passada, a prisão perpétua por ter encomendado, há quatro anos, o homicídio da sogra, a milionária Hélène Pastor, matriarca da segunda família mais poderosa do principado, logo a seguir aos Grimaldi.



Hélène, então com 77 anos, e o seu mordomo, o egípcio Mohamed Darwich, de 64, foram alvejados, na noite de 6 de Maio de 2014, no estacionamento do hospital de Archet, em Nice, França. Um homem de rosto tapado, armado com uma espingarda de canos serrados, aproximou-se da janela do Lancia preto e atirou várias vezes. Um segundo homem recolheu o autor dos disparos, num carro que logo desapareceu. Mohamed foi atingido no peito e no abdómen, e morreu quatro dias depois. Hélène ficou ferida no rosto, no tórax e no pescoço, e morreu duas semanas mais tarde. Entre as várias cirurgias, ela terá garantido à polícia que não tinha inimigos, classificando o atentado como "incompreensível". A visita ao hospital fazia parte da sua rotina diária dos últimos três meses, desde que Gildo, o filho mais novo, de 47 anos, fora internado na sequência de um AVC.



Cancro e maus-tratos

Os investigadores acreditavam que o responsável do crime tudo fizera com que parecesse uma coisa ao estilo da máfia. Wojciech Janowski – que em 2010 foi condecorado pelo Presidente francês, Nicolas Sarkozy, pelo trabalho beneficente com crianças autistas – passou a ser um dos principais suspeitos, já que só os mais próximos sabiam que a milionária se deslocava ao hospital todos os dias, àquela hora. Quando foi detido, revelou ter mandado matar a sogra, mas a seguir retractou -se e atribuiu a sua confissão inicial a um erro de tradução. Desde 2014, o ex-diplomata, de 69 anos, defendeu a sua inocência no tribunal de Aix -en -Provence, no Sul de França, e ainda há três semanas continuava peremptório: "Jamais ordenei alguma coisa." Mas no passado dia 17, o advogado de Janowski reconheceu que o seu cliente mentiu durante todos estes anos, enquanto o réu se manteve de cabeça baixa, a chorar, segundo o jornal Le Parisien.



A defesa do marido de Sylvia Pastor, de 57 anos, tentou convencer o juiz de que Janowski agiu para proteger a mulher, que, garante, era maltratada psicologicamente pela mãe, e não por motivos financeiros. Mas o juiz de instrução descobriu que o genro de Hélène escondia inúmeros negócios falhados e que vivia à custa da mesada de 650 mil euros que a milionária dava à filha. Quando Sylvia descobriu que tinha um cancro na mama, Janowski temeu ficar sem dinheiro no caso de ela morrer, uma vez que não eram casados, e arquitectou o crime para que a mulher herdasse a fortuna da mãe.