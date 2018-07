Por estes dias, Isabel II já terá tudo preparado para as suas habituais férias em Balmoral, a residência que todos os verões acolhe a família real há mais de 160 anos. Desde a infância que a rainha de Inglaterra desfruta de uma larga temporada, que vai de Agosto a meados de Outubro, no seu castelo favorito, em Aberdeenshire, nas Highlands escocesas. Fica a mais de 800 quilómetros de Londres e lá goza uma privacidade absoluta, na companhia de marido, filhos, netos, bisnetos, amigos, cavalos e cães, muitos cães.





Longe de Buckingham é em Balmoral que Isabel II, de 92 anos, deixa as funções oficiais para se transformar numa mulher do campo, com botas de borracha e lenço na cabeça. A rainha monta a cavalo, anda de bicicleta, faz caminhadas, conduz o seu Range Rover pelos mais de 20 mil hectares da propriedade e conversa com os amigos e funcionários – sobre as culturas e o estado do tempo.

Esta casa de Verão raramente é usada para assuntos de estado, embora haja excepções. Os primeiros-ministros britânicos são convidados todos os anos para um fim-de-semana com a família real. Nessas ocasiões, o marido da rainha é quem está "de serviço" à grelha e é a própria Isabel II quem levanta a mesa e lava os pratos, como o ex-primeiro-ministro Tony Blair revelou nas suas memórias. "Podem pensar que estou a brincar, mas é verdade. A rainha pergunta se já terminámos, levanta a mesa e mete as mãos no lava-loiça", contou Blair, para quem os fins-de-semana em Balmoral foram uma experiência "intrigante, surrealista e freak".



