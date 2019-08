Miley Cyrus separou-se do marido, Liam Hemsworth. Os dois casaram-se em dezembro de 2018, mas a separação foi confirmada por um assessor de Cyrus à revista People. "Liam e Miley concordaram separar-se agora. Sempre a evoluir, mudando como parceiros e indivíduos, decidiram que isto é o melhor enquanto ambos se focam neles e nas suas carreiras. Mantêm-se pais dedicados para todos os animais que partilham enquanto com amor tiram este tempo separados. Por favor respeitem o seu processo e privacidade", lê-se na nota à imprensa.

Cyrus tem 26 anos e Hemsworth, 29. A especulação sobre o relacionamento dos dois tinha surgido depois de a cantora e atriz ter partilhado uma fotografia no seu Instagram em que aparecia sem aliança. A fotografia foi tirada em Itália, onde se encontra de férias com uma amiga, Kaitlynn Carter. A notícia da separação surgiu depois de ambas terem sido fotografadas aos beijos.



Cyrus e Hemsworth conheceram-se em 2009 no set do filme A Melodia do Adeus. Ele pediu Cyrus em casamento em 2012, mas um ano depois terminaram a relação. Acabariam por se reconciliar em 2015 e casar em 2018.