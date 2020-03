Jude Law vai ser pai pela sexta vez

O ator britânico, de 47 anos, e sua quarta mulher, Phillipa Coan, de 33, esperam o primeiro filho em comum e o sexto dele. Jude Law e Phillipa casaram-se em maio do ano passado numa cerimónia íntima e, de acordo com o seu princípio de descrição absoluta, nenhum dos dois deu a notícia. Mas as fotos do casal, há dias, a passear pelas ruas de Londres, revelam a indisfarçável barriga da psicóloga.O protagonista de Sherlock Holmes tem uma família numerosa. Em 1997, casou-se com a atriz Sadie Frost, de 53 anos, e tiveram três filhos – Rafferty, de 22 anos, Iris, de 18, e Rudy, de 16. Divorciaram-se em 2003. Em 2004, o ator envolveu-se com a atriz Sienna Miller, mas um ano depois viu-se metido num escândalo ao descobrir-se que tinha traiu Sienna com a ama dos filhos. Em julho de 2009, soube-se que Jude seria pai pela quarta vez, de Sophia, fruto da sua relação com a atriz e modelo Samantha Burke. Em 2015, teve um breve romance com a música Catherine Harding e tornou-se pai de Ada, seu quinto filho.Jude Law é o protagonista da minissérie The Third Day, com estreia prevista na HBO para 11 de maio. Ele interpretará Sam, um homem que é atraído para uma misteriosa ilha rural na Grã-Bretanha, onde encontrará um grupo de ilhéus em penhados em preservar as suas assustadoras tradições.