É considerada uma das actrizes mais sensuais do mundo e é uma das mulheres mais desejadas, mas Jennifer Lawrence não tem uma vida sexual tão activa como a própria assume "vender". E a culpa, confidenciou em entrevista ao The Sun, é da misofobia, o medo irracional de transmissão de germes."Falo como se quisesse sempre fazê-lo, mas a verdade é que, quando olho para o meu passado sexual, sempre foi com namorados", garantiu a actriz ao jornal britânico, reforçando: "Eu sei ladrar muito, mas nunca mordo."Lawrence revelou ainda que obriga todos os parceiros a fazerem testes para despistar doenças sexualmente transmissíveis, de modo a garantir que a sua saúde não corre riscos. "Eu digo que gosto, mas não pratico muito. Nunca fiz nada sem um teste de DST", sublinhou. "Consegui viver até agora sem contrair nenhuma doença. Sexo é perigoso".A actriz assumiu ainda "não estar a namorar". "Estou a deixar claro que não faço sexo há muito tempo", afirmou.Jennifer Lawrence já namorou homens como o vocalista dos Coldplay, Chris Martin, o cineasta Darren Aronofsky e o actor Nicholas Hoult e houve suspeitas de uma relação com o vocalista dos Coldplay, Chris Martin.A actriz, que protagoniza o filme "A Agente Vermelha", já anunciou que vai parar a carreira um ano para se dedicar ao activismo político. "Vou estar a trabalhar com uma organização como parte da Represent.Us, a tentar que os jovens se envolvam politicamente a um nível local. Não tem nada a ver com partidos. Tem só a ver com anti-corrupção e coisas [do género], tentar passar leis estado a estado que ajudem a impedir a corrupção, a corrigir a nossa democracia", revelou em Fevereiro.