José Mourinho deu que falar pelos melhores motivos. O treinador do Manchester United comoveu os internautas com uma carta que escreveu a um adepto que perdeu recentemente o avô.

Sacha Pisani, adepto dos red devils, recebeu uma carta, assinada por Mourinho. O australiano partilhou-a nas redes sociais.





Thank you, Jose Mourinho and @ManUtd.



My grandfather - a lifelong supporter - passed away last month so this means a lot to our family in Melbourne.#mufc pic.twitter.com/2DH3bWJOa4