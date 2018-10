Will Smith emocionou-se ao falar sobre um momento do seu casamento de 21 anos. No programa de streaming da sua mulher, Jada Smith, o actor falou sobre um momento da relação em que a mulher chorou durante 45 dias seguidos.

Dirigindo-se à filha Willow, de 17 anos, Will Smith emocionou-se. "Houve uma altura em que a mãe acordava e chorava, durante 45 dias seguidos. Comecei a escrever um diário", admitiu.

"Era todas as manhãs. Acho que foi o momento em que me senti pior no nosso casamento. Sentia-me miserável", contou, não se alongando mais sobre o problema.