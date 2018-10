O apresentador partilhou uma fotografia nas redes sociais onde mostra a sua sessão de ginásio "aos mais distraídos".

Oito meses depois de ter iniciado uma luta contra o excesso de peso, Fernando Mendes continua concentrado na sua missão contra a obesidade. Através das redes sociais, o apresentador de televisão partilhou uma fotografia para mostrar "aos mais distraídos" que "as idas ao ginásio continuam".

A cara do concurso da RTP "O Preço Certo" iniciou uma cruzada pela perda de peso e, em Abril, revelou que teria feito uma operação para reduzir o estômago. No passado mês, o apresentador de 55 anos contou que tinha perdido 31,5 quilos em apenas sete meses.

"Agora estou bem mais magro. Cheguei a pesar 120 quilos, quando tenho apenas 1,60 metros", contou, adiantando que agora se sentia com "mais energia e mais confiança".

"Para os mais distraídos... As idas ao ginásio continuam", lembrou agora o humorista, que conta com idas reguladores ao ginásio e cuidados alimentares redobrados para combater a obesidade. Na fotografia partilhada, Fernando Mendes surge concentrado a fazer exercício físico, atitude que se tornou regular na sua vida desde o início do ano e que lhe retirou alguns problemas médicos.





Ver esta publicação no Instagram Para os mais distraídos... As idas ao ginásio continuam #FernandoMendes #Ginásio Uma publicação partilhada por Fernando Mendes (@fernandomendesoficial1) a 18 de Out, 2018 às 3:46 PDT

"Disse adeus também à apneia do sono que estava a chegar a um ponto muito perigoso. Assim como deixei de tomar o comprimido para a tensão. Já não preciso. Agora tenho mais energia. Até me atiro para cima do balcão onde estão os concorrentes", contou.