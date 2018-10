Acusado de violação por Kathryn Mayorga, Cristiano Ronaldo tem sido nas últimas semanas o centro das atenções. Após várias mulheres terem relatado momentos íntimos com o internacional português, duas ex-namoradas de Ronaldo decidiram pronunciar-se em sua defesa. Merche Romero e Nereida Gallardo manifestaram-se, inclusive, dispostas a testemunhar em seu abono.

"É um rapaz jovem, e não o vejo a forçar… ele pode escolher. Se não for aquela, será outra", disse Nereida Gallardo, em declarações à Tv7DIAS. A espanhola, que namorou com o craque em 2008, durante cerca de oito meses, garantiu ainda não reconhecer o futebolista como "uma pessoa agressiva ou algo do género".

Nereida questionou ainda o tempo que a norte-americana, que denunciou uma alegada violação em 2009, demorou a falar sobre o assunto. "Será que ela só quer dinheiro? Nunca se sabe", atirou.