Filha de Tommy Lee Jones encontrada morta num hotel nos EUA

Victoria Jones tinha 34 anos e é conhecida pelos filmes 'One Tree Hill' e 'Men In Black II'.

A atriz e filha de Tommy Lee Jones, Victoria Jones, foi encontrada morta aos 34 anos num hotel em São Francisco, nos Estados Unidos. Era conhecida pelos papéis em filmes e séries como 'One Tree Hill', 'Men In Black II' e 'Os Três Enterros de um Homem'.

A imprensa norte-americana está a avançar que os serviços de emergência da cidade responderam a uma emergência médica no hotel Fairmont pouco antes das três da manhã do primeiro dia do ano. Num dos quartos da unidade hoteleira foi encontrada uma pessoa sem vida. As autoridades confirmaram mais tarde que era Victoria Jones.

A causa da morte é, para já, desconhecida. O canal de televisão local NBC Bay Area diz que, por enquanto, não há suspeitas de crime. Victoria era filha de Tommy Lee Jones, de 79 anos, vencedor de um Óscar de Melhor Ator Secundário com o filme 'O Fugitivo', em 1994, e da sua ex-mulher, Kimberlea Cloughley.

O casal tem também um filho, Austin Jones, de 43 anos.