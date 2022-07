Mariama Barbosa: a apresentadora a quem só o amor interessava

"Irreverente", "de sorriso rasgado", "com uma enorme urgência em viver". Estas são apenas algumas das palavras que os amigos de Mariama Barbosa usam para descrever a apresentadora, comentadora e blogger. Nasceu em 1974 na Guiné-Bissau, chegou a Portugal apenas com cinco anos e entrou a pés juntos no mundo da moda. Foi assistente do estilista Dino Alves, comentadora do Passadeira Vermelha e apresentadora do Tesouras e Tesouros. Mariama tinha 47 anos e morreu esta sexta-feira com um cancro no estômago.