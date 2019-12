Marido da infanta Cristina autorizado a passar o Natal fora da prisão

no âmbito do caso Nóos

Conselho de Tratamento do Centro prisional de Brieva - uma "abertura" resultante do facto de já ter cumprido um quarto da sua pena. Ainda assim, segundo as mesmas fontes, o cunhado do rei Felipe VI não vai poder deslocar-se a Genebra, na Suíça, onde vive a família desde a sua detenção, porque está obrigado a permanecer em território nacional.

O marido da infanta Cristina de Espanha, Iñaki Urdangarin , vai poder passar o Natal em família. O antigo jogador de andebol teve direito a quatro dias fora da prisão de Brieva, onde cumpre uma pena de cinco anos e dez meses de prisão por peculato, invasão, fraude à administração e crimes fiscais,Segundo a imprensa espanhola, Urdangarin teve direito a quatro dias fora do centro penitenciário, depois de uma decisão do

O marido da infanta Cristina foi preso no dia 18 de junho de 2018 e, atualmente, tem direito a sair dois dias da prisão, durante oito horas, para colaborar com uma ONG que ajuda pessoas com deficiência.