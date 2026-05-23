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Manchester City abre bar para homenagear Bernardo Silva antes da despedida

CM 14:40
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Internacional de português está de saída do clube inglês.

O Manchester City surpreendeu os adeptos com uma homenagem inédita a Bernardo Silva e John Stones. O clube inglês abriu um bar pop-up temático no centro de Manchester para celebrar os dois jogadores, que estão de saída no final da temporada.

Bernardo Silva não renova contrato com o Man. City
Bernardo Silva
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Bernardo Silva

Batizado de 'The Stones & Silva', o espaço ocupa o emblemático The Star & Garter e estará aberto ao público até domingo, dia 24 de maio. O pub foi totalmente decorado com referências aos momentos mais marcantes da dupla ao serviço dos 'citizens', incluindo fotografias, memórias de balneário e alusões aos vários títulos conquistados nos últimos anos.

Antes da abertura oficial, Bernardo Silva e John Stones fizeram uma visita especial ao local, num momento carregado de nostalgia e emoção. O internacional português, de 31 anos, que chegou ao Manchester City em 2017, tornou-se uma das figuras mais adoradas pelos adeptos do clube.

Quem também mostrou imagens do espaço foi Olivia Stones, mulher do defesa inglês, que partilhou várias fotografias nas redes sociais. Nas imagens surgem ao lado de Bernardo Silva e da companheira, Inês Degener Tomaz.

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