Dolores Aveiro não pára. A mãe de Cristiano Ronaldo já fez publicidade, já editou um livro, em maio esteve na passadeira vermelha do festival de Cannes e agora prepara-se para se estrear no cinema.Dolores Aveiro revelou este sábado nas redes sociais que vai dar voz a 'Avó Rosa' do filme de animação 'Snow - O espelho da Rainha', que chega às salas nacionais em Setembro.