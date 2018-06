O apresentador José Carlos Malato admitiu esta sexta-feira que podia ter sido pai e que deseja casar com o actual companheiro, João Caçador, com quem assumiu a sua homossexualidade no passado mês.

Em entrevista à revista TV Guia, Malato assegurou que não planeia adoptar crianças e revelou ainda que também teve relações com mulheres e até, "numa determinada fase", engravidou uma amiga.

"Sim, podia ter tido um filho. Tinha 20 anos, tive uma aventura de uma noite com uma amiga, e ela ficou grávida", confidencia na entrevista. "Ela tinha-se divorciado há 8 meses, e eu acompanhei muito aquele processo. Éramos amigos, e um dia envolvemo-nos... Engravidou", explicou a cara da RTP.

Malato adiantou ainda que os seus pais chegaram a apoiar a vinda do neto que nunca chegou a nascer e que a decisão do aborto foi dada pela mulher que carregava no ventre o bebé. No entanto, a figura da televisão crê que na altura não estivesse preparado para ser pai. "Tinha 20 anos. Hoje, adorava que tivesse nascido. Tenho 54, e o meu filho teria 34. Mas acontece que a minha irmã ficou viúva muito cedo, e o facto de me ter envolvido com os meus sobrinhos, como figura paterna, diluiu um pouco essa vontade."