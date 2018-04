Macaulay Culkin participou, no dia 23 de Abril, no programa de televisão de Ellen Degeneres. Aos 37 anos, revelou que evita sair de casa no Natal, para que os fãs não o obriguem a fazer a conhecida expressão de mãos na cara de Sozinho em Casa. A quem lhe pede, responde: "Não. Já fiz isso. Tenho 37 anos agora, ok? Ok, mãe?", brincou.De aspecto saudável, esclareceu que quando sai de casa despenteado, é para iludir os paparazzi.Reflectindo sobre a carreira, considerou que a fama foi "uma bênção e um castigo". "Sentia-me como se um miúdo tivesse trabalhado mesmo muito e eu tivesse herdado todo o seu dinheiro. Permite-me tratar de tudo como se fosse um hobby. Posso fazer todos os projectos que quiser", afirmou à apresentadora. Agora, tem o novo blogue de lifestyle e o podcast Bunny Ears – mas não se assuste com os títulos que vir no site . Afinal, é uma paródia aos verdadeiros blogues de lifestyle.Ao longo da vida, Culkin foi afectado por várias polémicas, como a dos abusos sexuais de que Michael Jackson, seu grande amigo, foi acusado. Sempre o defendeu e agora, mantém uma forte amizade com Paris Jackson, a filha do cantor. Em Setembro de 2017 padrinho e afilhada fizeram uma tatuagem igual, semelhante a uma colher.Em 2012, vários meios de comunicação indicaram que Macaulay Culkin tinha seis meses de vida, devido ao vício das drogas. Aos 24 anos, foi detido e deu-se como culpado de posse de drogas, depois de terem sido encontrados no seu carro marijuana e barbitúricos. Contudo, negou os rumores dos tablóides e ser viciado em heroína numa entrevista ao The Guardian, em 2016.Culkin lidou com a morte precoce da irmã, Dakota. Aos 29 anos, ela foi atropelada mortalmente.Além disso, o actor mantinha uma má relação com o pai, que descreveu como "um mau homem, uma pessoa violenta, de mau carácter". Em 1995, um ano depois de Culkin abandonar a representação, os pais separaram-se. Desde aí que ele não fala com o pai.