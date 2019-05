A apresentadora Ellen DeGeneres revelou ter sido vítima de abuso sexual quando era adolescente. Ellen, que lidera um dos talkshows mais vistos nos Estados Unidos, contou que os abusos ocorreram quando tinha 15 ou 16 anos.

Quem os cometeu foi o seu padrasto, depois de a mãe ter sido diagnosticada com cancro da mama. "Ele disse-me… que tinha sentido um nódulo na mama dela e precisava de sentir as minhas", contou DeGeneres a David Letterman.

A apresentadora de 61 anos foi entrevistada no programa My Next Guest Needs No Introduction, da Netflix.

"Eu não sabia nada sobre corpos. Não sabia que as mamas são todas diferentes", contou Ellen. "De qualquer maneira, ele convenceu-me que precisava de sentir o meu peito e depois tentou fazê-lo de novo, e noutra vez tentou deitar abaixo a minha porta e eu pontapeei a janela e fugi porque sabia que ia haver mais."

Ellen DeGeneres não contou nada à mãe com medo de a aborrecer. "Eu nunca a devia ter protegido. Devia ter-me protegido, e eu não lhe disse nada durante anos e quando o fiz, ela não acreditou e ficou com aquele homem mais 18 anos", revelou.

Finalmente, a mãe acabou por deixar o padrasto. Em 2005, Ellen DeGeneres já tinha abordado o abuso sexual, e diz fazê-lo de novo para ajudar jovens mulheres. "É a única razão pela qual é importante falar sobre isso. Porque há tantas jovens raparigas e não importa quão velho se é. Quando vejo as pessoas a falar, especialmente agora, fico furiosa quando não creem nas vítimas, porque não inventamos coisas. E eu gosto de homens, mas há tantos que se safam quando fizeram tanto mal", lamentou.