Fernando Mendes, o apresentador do programa de televisão O Preço Certo, divulgou que fez uma cirurgia de redução do estômago. A estrela de televisão pretende assim perder peso e enveredar por um estilo de vida mais saudável.A novidade da cirurgia foi dada pelo próprio enquanto participava no programa Agora Nós, na mesma estação em que trabalha, a RTP 1. A operação chama-se Sleeve Gástrico. Com esta decisão, Mendes disse que quer ser "um exemplo para os gordos deste país". Já emagreceu 15 quilos, em três meses."O comprimido para a tensão, de manhã, deixei de tomar em 15 dias. (...) Depois, estou a fazer seis, sete refeições por dia. Isto obriga-me a acordar às nove e meia da manhã, [hora a] que nunca acordei na vida. Nem sabia o que era. Tomo dois pequenos-almoços, almoço... O primeiro mês foi duro, foi tudo líquido, canjas...", acrescentou.Mais tarde, na sua página de Facebook, o apresentador contou que a "intervenção realizou-se no passado dia 3 de Fevereiro e correu muito bem". "Agora, adoptei outro estilo de vida, onde o exercício físico e uma alimentação cuidada são os denominadores comuns", garante.