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Luana do Bem: "Espero que nunca me falte a massa e as batatas"

Sónia Bento
Sónia Bento 12 de maio de 2026 às 23:00

O título do FC Porto soube-lhe muito bem, mas não suporta as polémicas do futebol. A humorista, que vai ter um novo espetáculo em 2027, jura que nunca entraria num Secret Story.

Foi ao Chic-nic, no Parque Eduardo VII, em Lisboa, no Dia da Mãe, ou já não arranjou bilhete, entre os €150 e os €300?

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