Morreu a cantora Linda de Suza

A cantora Linda de Suza morreu na manhã desta quarta-feira no Hospital de Gisors, em França, onde se encontrava internada. Fonte familiar, que confirmou ao CM o óbito da cantora radicada em França, revelou que Linda de Suza, de 74 anos, foi vítima de uma insuficiência respiratória devido a covid-19.







Natural de Beringel, em Beja, Linda de Suza cresceu num orfanato. Durante a década de 80, vendeu milhões de discos e livros, mas em 2010 apresentou uma queixa por roubo de identidade contra o ex-companheiro, chegando na altura a dizer que estava falida e que vivia com apenas 400 euros por mês. A situação fê-la mergulhar numa depressão.





Em 2020, Linda de Suza foi internada. Na altura, a imprensa francesa avançou que estaria infetada com Covid-19, mas a cantora acabou por desmentir a notícia mais tarde, explicando que se tratou de um problema de coluna.

A artista estava hospitalizada em estado grave há várias semanas. De acordo com a revista ‘France Dimanche’, a intérprete de ‘Um Português (Mala de Cartão)’ sofria de graves distúrbios mentais, que lhe provocavam alucinações com "uma luta entre as forças do bem e do mal". Para complicar a situação, a artista deixou de comer e mostrava-se cada vez mais debilitada, o que deixou os médicos bastante preocupados.João Lança, filho da cantora, esteve esta segunda-feira no programa da, ‘Manhã CM’, e disse que a mãe estava "a recuperar lentamente" porque tinha "dificuldades em alimentar-se".