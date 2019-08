O ator norte-americano Kevin Spacey, de 60 anos, esteve em Lisboa e deixou-se fotografar por diversas vezes na companhia dos fãs, durante a sua estadia. O ator foi visto a passear no Bairro Alto e na discoteca Lux Frágil, em Santa Apolónia.O ator que interpretou o protagonista na série House of Cards, produzida pela Netflix, jantou no Cais do Sodré, tendo o chefAndré Silva tirado uma fotografia com o ator na noite de quinta-feira, no restaurante Collect, na rua Nova do Carvalho. Depois do jantar, o ator terá subido até ao Bairro Alto onde encontrou mais fãs e terminou a noite na discoteca de Santa Apolónia, avança o jornal Expresso.Kevin Spacey foi um dos principais nomes do caso #MeToo, tendo sido acusado de ter comportamentos sexuais desapropriados com jovens durante vários anos. O próprio admitiu, via carta, ter tido comportamentos que podiam ser percepcionados como menos corretos e utilizou também essa oportunidade para declarar ser homossexual. Recentemente, em julho, procuradores norte-americanos deixaram cair o processo no qual o ator era acusado de abusar sexualmente de um jovem de 18 anos num bar no Massachusetts, em 2016.