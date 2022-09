As mais lidas GPS

Depois da digressão mundial do cantor ter sido suspensa, a produtora Ritmos e Blues garante que a data em Portugal não está em causa.

Face ao anúncio feito por Justin Bieber nas redes sociais acerca do cancelamento dos seus concertos, a produtora Ritmos e Blues garante à SÁBADO que nada mudou em relação à data do concerto do cantor em 2023, em Portugal.