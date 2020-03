Quem quer casar com um milionário?

"Trabalhamos com a máxima discrição para ajudar homens distintos, dinâmicos e internacionais a enriquecer as suas vidas pessoais através de relacionamentos bem-sucedidos e duradouros", lê-se no site da agência Hamilton Rigg, situada em St. James, uma das zonas mais exclusivas de Londres, que ajuda milionários muito ocupados a encontrar a mulher ideal.Olivia Rigg é a responsável por essa tarefa. Autodenomina-se "consultora" e diz mesmo que possui um "dom natural" para captar a compatibilidade entre as pessoas.



"Para quem tem um elevado nível de riqueza, tudo se resume ao atendimento personalizado. Os meus clientes têm chefs particulares, instrutores de fitness, personal shoppers e gestores de património. Por que não terem um especialista para tratar da sua vida amorosa?", disse Olivia Rigg, numa entrevista ao jornal britânico The Times. A empresária, que não terá ainda 40 anos, cobra 20 mil libras (21.750 euros) por seis meses de pesquisa e, no caso de um interessado se casar com a mulher que ela arranjou, recebe a "taxa de sucesso" de 1 milhão de libras (cerca de 1,1 milhões de euros).







