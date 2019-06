Ivana Trump, de 70 anos, está outra vez solteira. A primeira mulher de Donald Trump, e mãe dos seus três filhos mais velhos, Donald Jr., Ivanka e Eric, terminou o seu (quarto) casamento com Rossano Rubicondi, de 47, com quem está há mais de uma década. "A relação acabou por seguir seu curso", confirmou à Page Six. "Rossano passa muito tempo em Itália porque tem de trabalhar, e eu em Nova Iorque, Miami e Saint-Tropez. A relação à distância não funciona. Mas somos amigos", explicou. E acrescentou: "Agora tenho liberdade para fazer o que quiser, com quem quiser, e posso pagar o meu estilo de vida".

Divórcio de 25 milhões

Ivana divorciou-se do magnata norte-americano em 1992, quando ele a traiu com a atriz Marla Marples, a "apresentadora" como lhe chama, durante as férias familiares em Aspen, em 1989. Marples veio a ser a segunda mulher de Trump e mãe da sua filha, Tiffany, de 25 anos. Ivana saiu do divórcio com 25 milhões de dólares, e tem-se mantido sob o foco dos tabloides, pelos seus romances com homens mais novos e pelas linhas de roupas, jóias e produtos de beleza que desenvolveu e os livros polémicos que escreveu.

Ivana Zelnícková nasceu na cidade de Zlín, na antiga Checoslováquia. Em 1971, casou-se com o instrutor austríaco de esqui, Alfred Winklmayr, apenas com o objetivo de obter a cidadania austríaca para poder deixar a Checoslováquia comunista sem desertar. Licenciou-se em educação física, em Praga, e mais tarde, já divorciada, emigrou para Montreal, no Canadá, onde começou a trabalhar como modelo. Em 1976 foi para Nova Iorque fazer um desfile e conheceu o já milionário Donald Trump. Casaram-se em 1977 e tornaram-se um dos casais mais mediáticos da sociedade nova-iorquina durante a década de 80, pelos projetos megalómanos como a Trump Tower na Quinta Avenida, em Manhattan. Quando se divorciaram, o assunto fez as capas dos jornais durante 11 dias consecutivos.

O "macho italiano" e o playboy

Em 1995, Ivana casou-se com o empresário italiano Riccardo Mazzucchelli, que descreveu como um "macho típico italiano". Mas o casamento não chegou a durar dois anos e no verão de 1997, começou a namorar com o playboy italiano Roffredo Gaetani, que conheceu no Baile da Cruz Vermelha em Mónaco. Ficaram juntos até à morte dele, em 2005. Em abril de 2008, Ivana, então com 59 anos, voltou a casar-se. Desta vez com Rossano Rubicondi, um modelo, 24 anos mais novo que ela. A festa para 400 convidados, que custou 3 milhões de euros, foi oferecida pelo ex-marido Donald Trump na sua propriedade em Mar-a-Lago. Para já, Ivana descarta a hipótese de casar-se novamente: "Gosto de ter namorados e tenho muitos homens que me levam a almoçar, a jantar e a bailes ou a eventos de caridade".