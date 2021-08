Ela veste estrelas da pop

É um corpo 100% de algodão, com etiqueta made in Portugal e que atrai cantoras pop. Exemplo: a norte-americana SZA descobriu o vestido na Internet e enviou uma mensagem à criadora lisboeta, via Instagram, a 1 de junho. Constança Entrudo, de 26 anos, respondeu-lhe com gratidão: “A tua música ajuda-nos a trabalhar nas noites mais longas, queremos oferecer-te a peça.” Mas SZA insistiu na compra daquela (€220), algo raro no meio, onde domina a cedência de peças por uns dias: “Faço questão de apoiar novos designers em quem acredito; quero pagar.” E assim fez.



A graça do vestido, e igualmente polémica, deve-se à ilusão ótica (parece tridimensional): no universo artístico este efeito define-se como tromp-l’oil (engana o olho, em francês). Sobre a origem da peça, Constança conta à SÁBADO que nasceu de um calendário de uma mulher nua, pendurado numa fábrica do Norte, onde costuma produzir malhas para as coleções. “A moda é uma questão de humor”, disse na altura. Divulgou o protótipo no Instagram, em 2019, e a reação foi imediata, mas só o lançou em fevereiro de 2021: “O corpo teve de ser aperfeiçoado.” (Não que ela acredite em corpos perfeitos).



Representada em Los Angeles

Estamos no ateliê de Constança, no Príncipe Real, Lisboa, já exíguo para as encomendas que incluem estrelas da pop (ver caixa). Férias de verão? Não há. A prioridade é finalizar a coleção outono/inverno 2021 e avançar para a nova, a ser lançada na Semana da Moda de Paris entre 28 de setembro e 6 de outubro.