Leilão online. Paula Bobone reformou os vestidos

Paula Ferreira, a filha mais nova de um industrial, nascida no fim da II Guerra, parecia destinada para o mundo das festas. Primeiro, com as máscaras que as duas irmãs mais velhas lhe faziam, depois, na faculdade, com pequenas participações em filmes e publicidades de realizadores como José Fonseca e Costa ou João César Monteiro. E, mais tarde, já casada e com o nome pelo qual todos a conhecem, Paula Bobone faz uma carreira de 36 anos como relações-públicas no Ministério da Cultura e torna-se um ícone nas festas sociais dos anos 80 – até hoje.



O primeiro convite para frequentar as salas de baile de Versalhes, Mónaco, Londres ou as extravagantes festas de Puerto Banús, em Marbella, aconteceu depois de um jantar em Portugal. Tudo começou, aliás, com uma boleia de carro. Não era, claro, uma boleia qualquer. Num jantar na casa do arquiteto Nuno Sttau Monteiro, no Algarve, conheceu os duques La Rochefoucauld. No regresso para o hotel, Paula e o marido Vasco Bobone acabaram a dar boleia ao casal. “Ficaram tão agradecidos que nos convidaram para jantar e a partir daí deu-se um feeling simpático. Acharam-me graça e eu achei-lhes graça. Depois manteve-se uma relação e convidaram-me para os anos do duque no Cercle Interalliée [clube social privado em Paris].” Mais tarde foi a Anita Leote, socialite portuguesa casada com um príncipe russo, que apresentou Bobone a outra conhecida rainha das festas, Lady Nancy Chopard. “E depois comecei a ir a umas festas e logo a seguir era convidada para mais.”



Para as centenas de eventos sociais a que foi, Paula Bobone comprava sempre a sua roupa e acessórios. “Nem sabia que se podia pedir emprestado, como faziam algumas figuras do jet-set nacional. Não me ia pôr a jeito e pedir a um estilista uma roupa emprestada. Viajava e em vez de comprar galos de Barcelos, comprava roupa, as coisas mais exóticas e extravagantes.” Apesar de viajar muito, foi em Lisboa que Paula comprou as primeiras peças da casa Chanel, na loja Stivali.