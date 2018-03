Gigi Hadid e Zayn Malik anunciaram esta terça-feira nas redes sociais que já não estão numa relação. Através de uma publicação na rede social Twitter, o músico explicou que esta foi uma "decisão difícil" e que mantém o "respeito e admiração" pela modelo.



"A Gigi e eu tivemos uma relação incrível, apaixonante e divertida e eu tenho muito respeito e admiração por ela, como mulher e amiga. Tem uma alma incrível. Estou grato aos nossos fãs por respeitarem esta decisão difícil e a nossa privacidade. Gostaria que esta notícia tivesse sido primeiro divulgada por nós",









A manequim da Victoria's Secret também partilhou um comunicado, sublinhando que se vai manter amiga do ex-One Direction.





"Os comunicados sobre fins de relacionamentos sempre parecem impessoais, porque, na verdade, não há uma forma de colocar em palavras o que duas pessoas viveram juntas durante alguns anos... não só dentro do relacionamento, mas na vida. Sou eternamente grata pelo amor, tempo e lições de vida que eu e Z compartilhámos. Não quero nada além do melhor para ele e continuarei a apoiá-lo como amigo pelo qual tenho um imenso respeito e amor. E para o futuro, tudo o que tiver de ser, será", escreveu Gigi Hadid.











A relação entre o cantor e a modelo começou em Novembro de 2015. De acordo com o The Sun, as agendas terão ditado o fim da relação.