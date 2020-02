A foto familiar de Messi que já é viral

Antonella Roccuzzo, mulher de Leo Messi, publicou uma foto da família, a preto e branco, na sua conta de Instagram, que em menos de 10 horas superou um milhão de "gostos" e cinco mil comentários. A argentina, de 31 anos, tem 12,1 milhões de seguidores naquela rede social e na foto está ela, Messi e os três filhos, Thiago, de 7 anos, Mateo, de 4, e Ciro, que completa 2 anos, no próximo dia 10. Na legenda escreveu "sempre juntos".O avançado do Barcelona, de 32 anos, disse numa entrevista ao Fox Sports Radio Argentina, no último verão, que ele e a mulher querem aumentar a família: "Vamos à procura da menina". Messi e Antonella conhecem-se desde os 10 anos e casaram-se em Rosario, na Argentina, cidade natal de ambos, em junho de 2018, perante 300 convidados. Ela nunca dá entrevistas e só comunica através da sua conta no Instagram.Segundo a Forbes, Messi é o desportista que mais fatura: 115 milhões de euros (83 em salário e 32 em direitos de imagem e publicidade).