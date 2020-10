Siga a Sábado nas redes sociais

Depois da estreia mundial de Emily in Paris, no passado dia 2, a popularidade de Lily Collins, protagonista desta comédia romântica, do criador de Sexo e a Cidade, disparou. Na série, de 10 episódios na primeira temporada, a atriz, de 31 anos, interpreta uma ingénua executiva em marketing que vai de Chicago, EUA, para a cidade luz sem saber uma palabra de francês, enfrentando um imenso choque cultural. Mas quem é Lily Collins, filha do célebre músico Phil Collins, que já tem mais de 20 milhões de seguidores no Instagram?Lily é a única filha do segundo casamento de Phil Collins, de 69 anos, com a atriz norte-americana Jill Tavelman, cujo casamento acabou na sequência de uma infidelidade por parte do músico britânico, que comunicou a separação por fax – Lily tinha apenas 5 anos. O trauma persegue-a até hoje e em 2017 quando publicou o livro Sem filtros, sem vergonha, sem arrependimento, apenas eu, escreveu que perdoa o pai por não ter sido o pai que esperava: "Estou a aprender como aceitar as tuas atitudes e a verbalizar como me fazem sentir. Perdoou-te os erros que cometeste e ainda que pareça muito tarde, não é. Há muito tempo para seguir em frente". Lily tem quatro irmãos – do primeiro e do terceiro casamento do pai. Numa entrevista, a atriz contou que em criança, Elton John tomou conta dela várias vezes e que só percebeu que o pai era famoso durante uma viagem à Disneylândia, quando ela ia às cavalitas dele e viu um fã aproximar-se com uma t-shirt com a cara do músico.A atriz sofreu de anorexia entre os 16 e os 20 anos – passava fome, fazia exercícios obsessivamente e tornou-se viciada em diuréticos e laxantes, segundo o The Guardian. Em 2017, quando fez o filme To the bone, em que interpretava uma jovem com transtornos alimentares, confessou ter receio de uma recaída. Lily estudou jornalismo e escreveu artigos para a NY Confidencial e para as revistas Elle britânica e Seventeen. Aos 18 anos, foi repórter do Nickelodeon, na cobertura das eleições presidenciais de 2008. Em 2007, a filha de Phil Collins debutou no Le Bal, em Paris, com um vestido Chanel, e em 2009 foi nomeada pela revista Maxim, uma das "filhas mais sexy de estrelas do rock ". Lily também é ativista dos direitos dos animais e embaixadora da Bystander Revolution, uma organização anti-bullying, fundada por Mackenzie Bezos.O seu primeiro papel no cinema foi aos 2 anos, na série Growing Pains, na BBC, e durante a infância participou em muitos programas de TV e anúncios. Em 2009, deixou o curso de jornalismo porque foi escolhida no casting para o filme Blind side, em que fez de filha de Sandra Bullock. Em 2012, Collins interpretou Branca de Neve, em Mirror Mirror, com Julia Roberts. Robbie Collin, do The Daily Telegraph, escreveu sobre Lily: "Ela tem um rosto adorável, sensacional, quase perfeito para o cinema, como Audrey Hepburn". Em 2016, ganhou o New Hollywood Film Award e foi nomeada ao Globo de Ouro de Melhor Atriz pelo seu papel como Marla Mabrey, em Rules Don't Apply. Depois de Emily in Paris, a atriz aparecerá no filme Mank, do realizador David Fincher, também na Netflix.Tal como o pai, Lily possui talentos musicais e cantou em filmes como Mirror Mirror. No entanto, a atriz – que revelou numa entrevista que não gosta de eventos sociais e que prefere ficar em casa a fazer biscoitos de chocolate e quinoa sem glúten, uma "experiência terapêutica" – diz que não ouve os êxitos do pai e que gosta de descontrair com bandas sonoras de filmes. É admiradora da saga Star Wars e chegou a ser proposta para um papel no episódio VII da saga. A atriz – que nasceu em Surrey, Inglaterra, e mudou-se para Los Angeles com 6 anos – também assume ser fanática por Harry Potter, de que já leu os livros todos. Mas diz que a sua literatura favorita são os romances de Jane Austen.Lily Collins namorou com o ator Taylor Lautner em 2011, que terminou pouco tempo depois. Zac Efron foi outro ator por quem se apaixonou, mas acabaram no verão de 2012. Logo a seguir começou a namorar com Jamie Campbell Bower até 2013 e dois anos mais tarde decidiram dar mais uma oportunidade à relação que não foi além de 2016. Desde o início de 2019 está com o realizador norte-americano Charlie McDowell, de 37 anos, filho dos atores Malcolm McDowell, estrela de Laranja Mecânica, e de Mary Steenburgen. No final de setembro, Charlie pediu-a em casamento, no deserto do Arizona. Lily publicou no Instagram uma foto do anel de noivado, um diamante rosa, avaliado em 100 mil euros. "Esperei por ti a minha vida toda e não posso esperar mais para que passemos a vida juntos", escreveu na legenda.