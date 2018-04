Dwayne "The Rock" Johnson foi pai pela terceira vez no dia 23 de Abril. Tiana Gia Johnson é o nome da menina, cuja fotografia foi partilhada pelo actor na sua página de Instagram. Na legenda, The Rock partilhou algumas palavras com a filha."Pele com pele. A nossa mana", começa The Rock, referindo a palavra havaiana que define a "energia espiritual do poder e força"."Sinto-me abençoado e orgulhoso por trazer outra menina forte a este mundo. Tiana Gia Johnson veio ao mundo como uma força da Natureza e a mãe Lauren Hashian [a companheira de The Rock] passou pelo parto como uma estrela de rock. Fui criado e rodeado por mulheres fortes e carinhosas toda a minha vida, mas depois de participar no parto da bebé Tia, é difícil expressar o novo nível de amor, respeito e admiração que nutro pela Lauren e todas as mães e mulheres do mundo", destaca o actor."Aos cavalheiros sábios, é crucial que estejam ao lado da vossa mulher quando ela está a dar à luz, a apoiá-la o máximo que possam… a segurar-lhe a mão, as pernas, o que puderem fazer. Mas, se quiserem mesmo entender o momento mais poderoso e primordial que a vida vos pode alguma vez oferecer – vejam o vosso bebé nascer. É algo que muda a vida e o respeito e admiração que têm por uma mulher, será ilimitado para sempre", continua."E para a minha terceira e mais jovem filha, Tiana Gia – como o fiz quando as tuas duas irmãs mais velhas Simone Alexandra e Jasmine Lia nasceram – tens a minha palavra, vou amar-te, proteger-te, guiar-te e fazer-te rir para o resto da minha vida", jura The Rock. "O teu pai louco tem muitas responsabilidades e usa muitos chapéus neste grande velho mundo, mas ser teu pai será sempre a função de que mais me orgulho. E mais uma coisa, vais adorar andar na carrinha pick-up do papá."