Apesar de muito criticada pelos seus negócios fraudulentos, indiscrições e desvarios sentimentais, Sarah Ferguson continua a ter a simpatia dos britânicos e foi a mais procurada pelos fotógrafos no casamento da filha mais nova, Eugénia, no passado dia 12, no castelo de Windsor. Igual a si própria – exuberante, rindo, gesticulando e mostrando-se pouco decorosa, Fergie, como é conhecida, levou um vestido simples, de seda selvagem verde que realçava a sua silhueta mais magra – chegou a pesar quase 100 quilos. O chapéu era de Jess Collet e não do excêntrico Philip Treacy, o favorito das suas filhas.

Divorciada do príncipe André desde 1996, Sarah tem uma excelente relação com o ex-marido – mais do que quando eram casados. Por isso há quem especule que poderão casar-se novamente. Da parte da família real também há sinais que apontam que existe permissão para essa possibilidade. No dia do casamento de Eugénia, o papel da duquesa de York, de 59 anos, foi o de uma Windsor: sentou-se na primeira fila, ao lado da filha mais velha, Beatriz, e do príncipe André – logo atrás estava a rainha e o marido, o duque de Edimburgo.

Pela primeira vez, em 26 anos, desde que se separou, voltou a integrar uma foto oficial da família real. Feitas por Alex Bramall, no White Drawing Room do castelo de Windsor, os recém-casados aparecem com as respectivas famílias de cada lado. Assim, à direita de Jack Brooksbank ficaram os seus pais, George e Nicola Brooksbank, bem como o seu irmão Thomas, o padrinho. Junto à noiva surge a sua irmã e dama de honor, Beatriz, colocada por trás dos avós, a Rainha Isabel II e Felipe de Edimburgo, sentados. Ao lado do duque ficou Sarah Ferguson, muito sorridente, e o príncipe André. O Daily Mail analisou a linguagem corporal dos protagonistas e concluiu que Fergie estava "tensa" e "subtilmente afastada". Já a postura do marido da rainha sugeria que se sentia descontraído, apesar da má relação com a "ex" nora.

Foi Diana de Gales quem apresentou Sarah ao príncipe André, seu cunhado. Depois de um breve noivado, casaram-se a 23 de Julho de 1986. Os primeiros anos de casamento foram marcados pelos compromissos do duque de York com a Marinha, pelo que estavam pouco tempo juntos. Em Agosto de 1988 nasceu Beatriz e dois anos depois, Eugénia. "Casar-me com Sarah foi a melhor decisão da minha vida", disse o príncipe André numa entrevista em 1991. No ano seguinte separaram-se. O casamento foi interrompido quando Sarah foi fotografada no Sul de França, na companhia de John Bryan, seu conselheiro financeiro, em 1992. Nas fotos, a duquesa aparecia em topless, enquanto Brayn está a "chupar-lhe os dedos do pé", como descreveu a imprensa na altura.

Ao longo destes anos, ambos tiveram várias relações, mas nunca assumiram nenhuma. Em 2010, o príncipe afirmou à revista Tatler que nunca descartou a hipótese de voltar a casar-se com a mãe das filhas. Mas Fergie tem sido uma persona non grata para os Windsor pelas aventuras sexuais e pelos escândalos amplamente difundidos. Um dos últimos foi em 2008 quando a justiça turca quis condená-la por ter filmado um orfanato, com câmara oculta, para um documentário sobre as condições precárias dos centros de acolhimento na Turquia. Mas o seu pior momento foi um vídeo em que vendia a um jornalista disfarçado do conhecido tablóide britânico News of the World, o acesso ao ex-marido por 590 mil euros. Na época reconheceu: "É caro viver como duquesa de York".

Nos últimos anos, Sarah mudou de estilo de vida, envolveu-se em projectos altruístas, está mais calma, escreve contos e é imagem de uma marca de produtos de emagrecimento. Com o passar do tempo e a distância, a sua relação com Isabel II melhorou, também porque a Rainha tem deixado "cair" algumas das suas rígidas normas.