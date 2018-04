Foi o próprio José Pedro Vasconcelos que no final do 'Agora Nós' da passada quinta-feira, 26 de Abril, que decidiu esclarecer as razões que o vão afastar durante 2 semanas dos ecrãs da RTP1.

"Vou fazer uma pequena cirurgia à minha garganta", explicou o apresentador deixando, assim, Tânia Ribas de Oliveira sozinha na condução do programa da tarde da estação pública.

Bem disposto, José Pedro Vasconcelos disse ainda em jeito de brincadeira: "Não tenham muitas saudades minhas, porque eu vou morrer de saudades vossas".



Com regresso marcado para o dia 14 de maio, o apresentador fez ainda questão de assegurar: "Não é nada de grave, mas tinha que ir resolver". Ainda assim, o público habitual do 'Agora Nós' está seriamente preocupado com o estado de saúde de Zé Pedro.