Tereza Kacerová chora a perda do namorado numa carta, que publicou no Instagram.

A modelo checa Tereza Kacerová foi a última namorada do DJ Avicii, que morreu há uma semana em Omã. Como contou no Instagram, numa carta publicada ontem, a relação entre os dois manteve-se privada. Contudo, com a perda, Tereza decidiu escrever uma carta de despedida ao DJ, cujo nome era Tim Bergling.



Tereza Kacerová revelou a carta na íntegra e ainda imagens do seu filho, Luka, com Bergling. Nunca as tinha partilhado nas redes sociais.





?? Part 1/2 Uma publicação partilhada por Tereza Kacerová (@terezakacerova) a 26 de Abr, 2018 às 7:35 PDT

The brightest stars burn out the fastest. Uma publicação partilhada por Tereza Kacerová (@terezakacerova) a 26 de Abr, 2018 às 7:31 PDT

"Passei os últimos dias a querer acordar, esperando que alguém me diga que tudo se trata de uma piada, algum erro horrível. Penso que já me estou a aperceber de que não te vou ver de novo", escreve a modelo. "No dia em que morreste, fui a tua casa para te sentir à minha volta. Fiquei por debaixo do duche durante muito tempo e quando saí e entrei no quarto, não estavas lá à minha espera."A namorada de Bergling detalha ainda como o DJ e o filho dela tinham uma relação próxima. "Dizia que o Luka nunca se lembraria de uma vida sem ti. Agora espero que ele se recorde desta vida contigo. Estarei lá a lembrá-lo. Vou mostrar-lhe os vídeos dele constantemente a chamar-te onde quer que eu e ele estivéssemos."Além disso, ambos gostariam de ter um filho em comum: "Nunca consegui persuadir-te de que o nome da nossa filha TEM DE SER Serafína."Tereza Kacerová escreve ainda que tenta encontrar algum conforto: "Também me ensinaste que a energia nunca morre. É fisicamente impossível que uma alma desapareça quando deixa um corpo." Mas as saudades são avassaladoras: "Dói-me o coração por saber que nunca mais vou sentir o teu toque, nunca mais vou ouvir-te rir, nunca mais vou ver a tua mão entrelaçada na minha logo quando acordo. Nunca mais vou beijar esses bonitos lábios.""Talvez nunca tenha sido suposto que fosses a minha alma gémea. Nas primeiras semanas em que começámos a namorar, costumava dizer que não percebia porque estava o Luka tão apaixonado por ti... Sem ainda te conhecer... Ainda não lhe tinhas mostrado como podias ser um incrível 'pai de plástico'. Foi no primeiro mês quando eu e o Luka estávamos na cozinha e ele deu-me papas de aveia ('mamã'), comeu um pouco e depois tirou uma colher para ti e foi até ao quarto para ta dar lá ('Tin')", descreve Tereza, concluindo que o DJ era a alma gémea do seu filho.Avicii foi encontrado morto há uma semana. Segundo a família, num comunicado emitido na quinta-feira, dia 26, acabou com a própria vida.