George Clooney desiludido com alegado trabalho infantil ligado à Nespresso

"Nespresso, what else?". A frase, que traz consigo a imagem de George Clooney, deixou talvez de fazer sentido para o ator norte-americano de 58 anos. Uma investigação revelou existir trabalho forçado de crianças em plantações de café na Guatemala, ligadas à Nespresso, e Clooney reagiu, afirmando estar "surpreendido e desiludido".

A investigação, do programa britânico Dispatches, do Channel 4 News, mostra crianças a trabalhar em seis fábricas da Guatemala, a maior produtora de café da América Central. Estas fábricas alegadamente fornecem a conhecida marca de café que tem como imagem de marca o ator vencedor de vários Óscares da Academia.

"Tendo crescido e trabalhado numa plantação de tabaco desde que tinha 12 anos estou ciente dos complexos problemas que envolvem a agricultura e o trabalho infantil", disse em declarações à revista Deadline. "Claramente esta direção e esta empresa ainda têm muito trabalho para fazer. E esse trabalho vai ser feito", afirmou.



Por outro lado, a empresa, com sede na Suíça, garantiu que arranja todos os grãos de café de forma ética e que as alegações estavam a ser investigadas. "Parámos imediatamente as compras de café em todas as quintas da região e não as vamos retomar até que consigamos investigar e garantir que o trabalho infantil não está a ser utilizado", assegurou o diretor-geral da Nespresso, Guillaume Le Cunff, defendendo ainda que a empresa tem uma "tolerância zero" no que toca ao trabalho infantil.