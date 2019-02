O ator deu uma entrevista ao The Independent onde mencionou que andou durante uma semana à espera de confrontar um negro que atacou sexualmente uma amiga sua.

Liam Neeson insistiu que não é racista, depois de uma entrevista sua ao The Independent ter levantado essa questão. Ao jornal, o ator irlandês contou que, no passado, ficou revoltado com uma alegada violação que uma amiga sua sofreu e por isso andou cerca de uma semana à procura de um negro – um "filho da mãe negro", como referiu.

"Não sou racista", garantiu o artista de 66 anos no programa matinal Good Morning America. "Eu nasci no norte da Irlanda. Com os problemas. Nos anos 60, 70 e 80. Havia uma guerra a acontecer nessa zona. Eu conhecia pessoas envolvidas no conflito. A intolerância. Um Católico era morto, no dia a seguir era um Protestante. Eu cresci cercado, mas nunca fiz parte", começou por esclarecer o ator.

Neeson explicou à apresentadora Robin Roberts que visitou um padre para tentar racionalizar o que tinha acontecido à sua amiga. "Vocês todos fingem que são politicamente corretos", acusou. "Neste país, tal como no meu, às vezes arranha-se a superfície e descobre-se racismo e intolerância", refletiu o ator que está a promover o seu novo filme Cold Pursuit – Vingança Perfeita, que estreia em Portugal no dia 7 de fevereiro.

"Lembro-me de estar a filmar a Lista de Schindler [1993] e ouvir comentários de condutores que estavam a passar para as pessoas que estavam no set. Pensava para mim mesmo: 'estarei a ouvir bem? Este gajo está a fazer declarações antissemitas para mim, uma pessoa que está a interpretar Schindler?'", recordou Neeson. "Às vezes via suásticas nas paredes do set pintadas por pessoas que sabiam que iríamos estar ali."

Sobre o episódio, no qual confessou que queria matar um "filho da mãe negro", o irlandês comentou que "felizmente nada aconteceu" e que na altura sentia que estava a defender a honra da sua amiga. "Foi horrível, horrível. Quando penso nisso e me lembro de fazer isso…", confessou. "Foi terrível, mas pude aprender uma lição com isso", acrescentou o ator sobre o momento.

Depois das declarações de Liam Neeson, vários utilizadores no Twitter acusaram-no de ser racista. Tariq Nasheed, produtor norte-americano, escreveu na rede social que "Lembrem-se que Liam Neeson não disse apenas que tinha uma 'fantasia de vingança'. Ele realmente passou uma semana à procura de uma pessoa negra para matar, mas não conseguiu encontrar nenhuma".

As palavras exatas do ator na entrevista referem que pensou em matar uma pessoa negra após o ataque à sua amiga. "Ela lidou com a situação da violação de uma forma extraordinária", comentou. "Mas a minha reação imediata foi perceber se ela sabia quem era e de que cor era essa pessoa, ao que ela respondeu que era um negro", descreveu Neeson. "Eu percorri áreas com um pão na mão, à espera que alguém se dirigisse a mim. Estou envergonhado em admitir isto, que fiz durante uma semana – à espera que [o ator faz o gesto de aspas no ar] aparecesse um 'filho da mãe negro' de um bar e que viesse ter comigo, sabes? Para eu matá-lo".