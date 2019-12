Irmã de George Michael morre no dia de Natal, três anos após a morte do cantor

Melanie Panayiotou, irmã do cantor George Michael, morreu esta quarta-feira, exatamente três anos após a morte do cantor. A mulher tinha 55 anos e morreu no dia de Natal.

Foi a irmã mais velha, Yioda, quem encontrou Melanie morta em casa, no norte de Londres.

De acordo com a polícia, as autoridades foram chamadas pelos Serviços de Ambulância de Londres por volta das 19h35 na passada quarta-feira, dia 25 de dezembro.

"A morte não está a ser tratada como suspeita", disse a polícia.

Em 2016, o irmão, George Michael, morreu de causas naturais e teve uma cardiomiopatia dilatada com miocardite.