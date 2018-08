Eddie Murphy, actor norte-americano de 57 anos, será pai pela 10ª vez, e espera-se que o nascimento do filho seja em Dezembro deste ano. Este é o segundo filho que tem com a sua actual companheira, Paige Butcher, de 39 anos.

Num comunicado, citado pela revista Caras, lê-se: "O Eddie Murphy e a sua namorada, Paige Butcher, têm o prazer de anunciar que estão à espera do seu segundo filho em comum, que deverá nascer em Dezembro". A outra filha do casal, chamada Izzy, tem dois anos.

O filho mais velho do actor tem 29 anos e nasceu do relacionamento do comediante com Paulette McNeely. Os restantes filhos são das relações com Nicole Mitchell Murphy (com quem teve cinco filhos), Melanie Brown e Tamara Hood.