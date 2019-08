Convidado especial no casamento de Rafa Nadal

Rafael Nadal, de 33 anos, e a namorada Maria Francisca Perelló, de 31, vão casar-se a 19 de outubro, na finca Sa Fortalesa, em Pollença, no norte da ilha de Maiorca. O casamento terá 500 convidados, entre eles o rei D. Juan Carlos, amigo e admirador do tenista espanhol, assim como outros companheiros dos courts, casos de Feliciano López e Fernando Verdasco, e outros desportistas como Pau Gasol e Iker Casillas.

Sa Fortalesa é um complexo, com um castelo do século XVII, completamente inacessível a paparazzi, onde outras estrelas do desporto também já se casaram. No passado mês de julho foi o jogador do Real Madrid, Gareth Bale. Os detalhes do casamento permanecem em absoluto segredo, na linha do que tem sido a relação de Nadal com Xisca, como lhe chamam.

Despedida de solteira

Conheceram-se em 2005, através da irmã do tenista, e namoram desde então. Xisca estudou administração de empresas e iniciou a sua carreira em Londres, onde se especializou em marketing desportivo. Quando voltou começou a trabalhar na fundação do namorado, que também conta com a participação da mãe dele. Xisca foi fotografada em julho, no aeroporto de Palma de Maiorca, com um grupo de amigas, antes de embarcarem para Málaga onde celebrou a sua despedida de solteira.

Segundo a Forbes, Rafael Nadal contava com uma fortuna de 300 milhões de euros, em 2017. A esses 300 milhões há que somar mais 20 milhões do seu contrato com a Nike e mais 15 milhões que conseguiu este ano no circuito ATP.