Artista foi mãe pela terceira vez no dia 13 de Dezembro. Bebé Guilherme precisou de "empurrãozinho" para nascer.

A artista Carolina Deslandes foi mãe pela terceira vez, esta quinta-feira, dia 13 de Dezembro. Depois de mostrar ao mundo que Gui precisou de um "empurrãozinho" para nascer, a cantora decidiu deixar uma mensagem emocionada sobre o assunto, no Instagram, durante este sábado.



"Dentro destes aquários são vários os meninos peixe que aqui dormem. Os meninos peixe, vêm da água da barriga da mãe, têm jeito de sereia e não conseguem respirar logo o ar da Terra. Precisam de um bocadinho mais de tempo. Então vêm para estes aquários, onde vão observando a terra aos bocadinhos através dos quadrados de acrílico e onde vão conhecendo os Pais e as Mães, que de olhos chorosos vão colando os seus dedos aos aquários na esperança de tocar lá dentro", avançou Carolina através do texto que se faz acompanhar por uma fotografia dela ao lado do pequeno Guilherme e continuou, descrevendo o ambiente que se vive dentro de uma sala onde vários bebés "lutam" para deixarem de ser "peixinhos".



"Aqui vive-se entre o barulho das vozes e das correrias das enfermeiras e médicos, e períodos de silêncio absoluto, como se os anjos cá passeassem também. Ouve-se o fungar de alguns narizes, consolam-se lágrimas e ouve-se o sussurrar de algumas rezas. Trocamos olhares entre pais, fazem-se algumas perguntas e no fim remata-se sempre com as duas frases chave de quem vive por aqui "Está quase" " vai ficar tudo bem". E por muito que existam momentos de dúvida, há uma fé avassaladora que toma conta de tudo e que nos relembra do milagre que é a vida a cada bebe que começa a respirar sozinho, a comer, a cada bebe que decide deixar de ser peixinho e entrar no nosso mundo.



O meu Gui é um menino peixinho. Veio do oceano do meu umbigo, nadou por lá muito tempo e ainda não estava pronto para isto do oxigénio da rua. E na verdade, não o censuro, é preciso uma grande lata para tirar alguém do oceano do ventre da mãe e trazê-lo para esta loucura. Mas tem de ser amor. É o terceiro dia de aquário, já nos deixam pegar-te, abraçar-te, cheirar o teu cabelo de flores e colar o nariz na tua nuca. Hoje o dia nasceu e viemos esperançosos ao teu encontro, e que bem que estás. Cada vez mais forte, com o teu nariz arrebitadinho e 3 dias de vida a ensinar-nos tanto sobre o que é ser herói.



Nós estamos por aqui, já entendemos que leva o seu tempo deixar de ser peixinho, não te assustes se nos vires chorar é que ainda agora que te deitamos e já morremos de saudades tuas. Leva o teu tempo. O amor é à prova de água. Meu menino peixinho. Obrigada a toda a equipa de Neonatologia do Hospital da Cuf Descobertas, a todas as enfermeiras e enfermeiros por serem incansáveis e por tomarem conta de tantos peixinhos como o nosso", pode ler-se na descrição da foto da artista", concluiu.