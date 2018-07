Bas Dost foi, na terça-feira, pai pela primeira vez. Depois de ter sido "re-apresentado" pelo Sporting, o avançado tem novas razões para sorrir com o nascimento de Sep, fruto do seu relacionamento com a ciclista profissional holandesa Annefleur de Leeuw.

O holandês, que regressou aos trabalhos em Alvalade na passada semana, foi autorizado a ausentar-se do jogo particular frente ao Mafra para estar ao lado da família durante a ocasião.

Este é o primeiro filho de Bas Dost e Annefleur, juntos há sete anos.

Esta quinta-feira, o Sporting aproveitou para anunciar o filho do seu goleador aos seus adeptos com uma publicação nas redes sociais. "Uma família não pára de crescer. Bem-vindo Sep Dost", escreveu o clube de Alvalade no Instagram, mostrando um cartão de sócio já criado para o pequeno "leão".