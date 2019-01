Cristiano Ronaldo partilha vídeo ternurento dos filhos

Alana Martina tem tudo para se tornar uma estrela e a mãe está a fazer tudo para que isto aconteça. O novo vídeo da companheira de Cristiano Ronaldo está a derreter os fãs.

Sabe quem é "o bebé de Mateo", o filho de 1 ano de Cristiano Ronaldo? De acordo com uma declaração de Georgina Rodríguez a resposta é Alana Martina.



A companheira de CR7 publicou esta sexta-feira, 18, no Instagram um vídeo amoroso dos 2 irmãos abraçados e a sorrir.



"Amor! Agora Martina é a bebé de Mateo. Bom fim de semana, queridos", escreveu na legenda do vídeo.



As imagens já estão a derreter os seguidores da espanhola de 24 anos de idade. "Que ternura!", escreve um fã. "Tão queridos", diz outro.



Alana Martina, de 1 ano e 2 meses, é a única filha de Cristiano Ronaldo cuja identidade da mãe é conhecida. Cristianinho, de 8 anos, Eva e Mateo, de 1 ano e 7 meses, são frutos de inseminação artificial.