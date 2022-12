Amber Heard vai recorrer da decisão a favor de Johnny Depp

Atriz de 36 anos alega que foram descartadas provas importantes no julgamento terminado em junho, e que o mesmo nunca devia ter ocorrido no estado da Virgínia. Depp também recorreu.

Amber Heard vai recorrer da decisão do tribunal que a condenou por difamação contra o ex-marido Johnny Depp. O recurso deu entrada no tribunal de segunda instância do estado da Virgínia, seis meses depois do fim do primeiro julgamento.