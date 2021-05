Como os famosos vibraram com o Sporting campeão

O Sporting levou muitos milhares às ruas para festejar a vitória do campeonato, 19 anos depois. E foram muitos os adeptos famosos que agradeceram ao clube leonino nas redes sociais. Até Lili Caneças, que se assume adepta "do glorioso", publicou uma foto com um vestido verde para homenagear o pai que, como diz, tinha duas paixões: o mar e o Sporting. A socialite deu os parabéns a todos os sportinguistas "e em especial ao Ruben Amorim".