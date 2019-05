A marca de gelados Magnum apostou no ícone da moda Iris Apfel para ser imagem da sua campanha internacional, que vai ser apresentada no 72.º Festival de Cannes, que decorre entre os próximos dias 14 e 25. No início do ano, a decoradora e designer norte-americana de 97 anos (faz 98 no dia 29 de Agosto) assinou contrato com a ICM, uma agência de artistas e modelos, como Gigi Hadid e Kate Moss. Iris desenha óculos e jóias, vende a sua própria linha de moda e já foi imagem da marca de cosméticos MAC. Em 2004, Apfel tornou-se famosa ao ser a primeira pessoa viva a ter as suas roupas e acessórios expostos no Metropolitan Museum of Art, numa exposição intitulada "Irreverent Iris Apfel".

Na época em que era jovem, "quando os dinossauros ainda habitavam a terra", como gosta de dizer, foi uma das primeiras mulheres nos Estados Unidos a usar jeans. Aprendeu com a mãe o poder dos acessórios e foi criando um estilo inconfundível, com uma tendência para o exótico e o pouco convencional. O cabelo branco, os lábios encarnados, os exuberantes óculos redondos de massa em várias cores, as enormes pulseiras, anéis e colares são a sua imagem de marca. Além da sua estética livre de preconceitos, Apfel tem sido exemplar a destruir os estereótipos da idade. Diz que vive feliz com as suas rugas e continua a definir-se como uma pessoa inquieta por natureza.



Maquilhar as pálpebras

Iris foi casada durante 67 anos com Carl Apfel, que morreu em 2015 com 100 anos. Juntos fundaram a Old World Weavers, uma empresa de tecidos e decoração. Tiveram clientes como Greta Garbo e Estée Lauder e foram responsáveis pela redecoração da Casa Branca durante as administrações de oito presidentes desde Harry S. Truman a Bill Clinton. Depois da morte do marido concentrou-se no trabalho de designer e modelo, apesar de ter uma fortuna de 22 milhões de euros. "Decidi que para me manter sã, o melhor era trabalhar mais do que nunca porque se ficasse fechada em casa seria muito infeliz".

Mesmo com dificuldade em andar e de se lembrar onde deixou o telemóvel, que não para de tocar, continua a viver um dia de cada vez, inspirada pelas coisas simples, como levantar-se todas as manhãs. A sua casa em Manhattan reflete o excêntrico gosto e a criatividade de Apfel – está cheia de quadros, originais móveis europeus, artesanato de todos os continentes, recordações, livros e jarrões que trouxe das muitas viagens que fez com o marido. Apfel, que tem 1,2 milhões de seguidores no Instagram, diz que a idade está na cabeça das pessoas, mas confessa que há coisas que já não faz como maquilhar as pálpebras, "para não parecerem tartarugas".