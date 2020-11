A atriz Cláudia Vieira admitiu ter caído "nas chamadas Fake News" depois de ter partilhado, numa story do Instagram, uma publicação que defendia a ingestão de certos alimentos "alcalinos, acima do nível ácido" do novo coronavírus para o "eliminar".A publicação da atriz nas redes sociais foi partilhada na página Pérolas da Urgência:Esta segunda-feira, Cláudia Vieira fez mais duas stories em que diz ter aprendido "uma lição"."Admito que sim, caí nas chamadas Fake News. Confrontada com a realidade, só posso reiterar quão importante é confirmar a veracidade dos factos antes de os partilhar. Enquanto figura pública, sinto e sei que tenho uma responsabilidade acrescida em alertar para determinados temas, e foi com esse intuito que partilhei estas stories. Infelizmente, não se tratavam da realidade", escreveu.Vieira alerta ainda para a necessidade de verificar o que se partilha nas redes sociais, vendo se as fontes são credíveis, se há estudos científicos que o comprovem e se os órgãos de comunicação social de referência estão de acordo. "No que toca à pandemia de Covid-19, confiem apenas nos dados fornecidos pela Direção-Geral de Saúde."Cláudia Vieira, a filha bebé e o namorado foram infetados pelo novo coronavírus e encontram-se em isolamento.Quanto à publicação sobre alimentos alcalinos e a sua ligação ao vírus, é falsa, na medida em que não há alimentos que ajam diretamente contra o novo coronavírus. Ter uma alimentação mas ácida ou mais básica em nada elimina o vírus, até porque os alimentos são processados pelo sistema digestivo e quando os nutrientes são absorvidos pelo sangue, o pH não é relevante, segundo o site G1 A alimentação não muda o pH da garganta ou dos pulmões, onde chega o vírus. É aconselhado a todos que se opte por alimentos saudáveis.